Пять человек погибли при падении автомобиля в реку в Свердловской области

В Свердловской области автомобиль вылетел с моста в реку, погибли пять человек, сообщили 19 мая в ГИБДД.

«В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж», — приводит сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что водитель и четверо пассажиров, среди которых подросток 2005 года рождения, погибли.

28 апреля сообщалось, что в Ростовской области машина упала в реку Дон. Погибли четыре человека.