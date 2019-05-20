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Пять человек погибли при падении автомобиля в реку в Свердловской области

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Фото: РЕН ТВ
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В Свердловской области автомобиль вылетел с моста в реку, погибли пять человек, сообщили 19 мая в ГИБДД.

«В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж», — приводит сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что водитель и четверо пассажиров, среди которых подросток 2005 года рождения, погибли.

28 апреля сообщалось, что в Ростовской области машина упала в реку Дон. Погибли четыре человека.

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