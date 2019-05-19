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Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы

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Россиянка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, записала видеообращение. Девушка попросила денег на адвокатов.

«Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой, а как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию и мы намерены бороться с несправедливостью, которая происходит со мной сейчас и со всеми российскими гражданами, потому что я — это всего лишь отражение текущей действительности. Пожалуйста, пройдите по ссылке на мой сайт и пожертвуйте кто сколько может. Спасибо вам, ребят», — сказала она.

Сейчас Бутина находится в распределительном центре и ожидает перевода в федеральную тюрьму.

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