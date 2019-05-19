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Члены Союза российских писателей соберутся в Пензе

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Пенза примет съезд Союза российских писателей. В столице области 22−25 мая соберутся 70 литераторов. По словам главы управления культуры по городу Веры Фейгиной, подобные мероприятия — это «возможность общения с выдающимися писателями современности».

В Пензенском государственном университете 22 мая пройдет встреча с представителями журнала «Нева», специалистами Государственного музея А.С. Пушкина, передает ИА «Пенза-Пресс». 23 мая на базе санатория им. В.В. Володарского состоится отчетно-выборный съезд организации.

Союз российских писателей насчитывает более 3,5 тыс. человек, среди них Андрей Битов, Руслан Киреев, Михаил Кураев, Юрий Кублановский, Александр Кушнер, Владимир Маканин, Валерий Попов, Олег Чухонцев.

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