Члены Союза российских писателей соберутся в Пензе

Пенза примет съезд Союза российских писателей. В столице области 22−25 мая соберутся 70 литераторов. По словам главы управления культуры по городу Веры Фейгиной, подобные мероприятия — это «возможность общения с выдающимися писателями современности».

В Пензенском государственном университете 22 мая пройдет встреча с представителями журнала «Нева», специалистами Государственного музея А.С. Пушкина, передает ИА «Пенза-Пресс». 23 мая на базе санатория им. В.В. Володарского состоится отчетно-выборный съезд организации.

Союз российских писателей насчитывает более 3,5 тыс. человек, среди них Андрей Битов, Руслан Киреев, Михаил Кураев, Юрий Кублановский, Александр Кушнер, Владимир Маканин, Валерий Попов, Олег Чухонцев.