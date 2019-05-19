Матч «Динамо»–«Енисей» завершился вничью

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 2:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье, 19 мая, в Красноярске на стадионе «Центральный».

У московской команды отличились Жоаозиньо (забил гол на 35-й минуте) и Артур Юсупов (83-я минута). В составе «Енисея» дублем отметился Александр Кутьин (40-я и 87-я минуты).

Сейчас «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 29 матчей. «Енисей» идет на предпоследней 15-й строчке, имея в активе 20 очков после 29 встреч.

14 мая сообщалось, что нападающий санкт-петербургского ФК «Зенит» Артем Дзюба был назван лучшим игроком 28-го тура РПЛ.