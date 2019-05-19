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Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр

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Фото: Depositphotos
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В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные Civic Science.

Респондентам был задан вопрос «Должно ли изучение арабских цифр входить в учебный план американских школ?» При этом социологи не объясняли значение термина «арабские цифры».

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В результате 56% опрошенных ответили отрицательно, 29% положительно, еще 15% затруднились с ответом.

Исполнительный директор Civic Science Джон Дик заявил, что результаты были самым печальным и смешным свидетельством американского фанатизма, который «мы когда-либо видели в наших данных». Он добавил, что целью исследования было выявить предрассудки среди тех, кто не понял вопроса.

Участниками исследования стали 3624 человека.

Арабскими цифрами называется набор из десяти знаков: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, используемых в большинстве стран мира в десятичной системе исчисления.

Ранее 4 мая сообщалось, что, согласно опросу, 65% американцев высказались против импичмента президента США Дональда Трампа, в то время как за импичмент высказались остальные 35%.

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