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Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав. Об этом сообщает «Комсомольская правда Ижевск».

В начале мая несовершеннолетняя спортсменка (на тот момент ей было 16 лет), которая родилась в Ижевске, села за руль автомобиля в родном городе. Впоследствии она выложила соответствующее видео в Instagram. Однако по российским законам управлять машиной можно, только достигнув 18-летия.

Материалы направлены в ГИБДД ОВД Ленинского района Ижевска. Как отмечает «Газета.ру», Загитову могут оштрафовать на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Ранее, 7 мая, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что Загитова возглавила рейтинг в женском одиночном фигурном катании.

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