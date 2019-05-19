Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав. Об этом сообщает «Комсомольская правда Ижевск».

В начале мая несовершеннолетняя спортсменка (на тот момент ей было 16 лет), которая родилась в Ижевске, села за руль автомобиля в родном городе. Впоследствии она выложила соответствующее видео в Instagram. Однако по российским законам управлять машиной можно, только достигнув 18-летия.

Материалы направлены в ГИБДД ОВД Ленинского района Ижевска. Как отмечает «Газета.ру», Загитову могут оштрафовать на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Ранее, 7 мая, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что Загитова возглавила рейтинг в женском одиночном фигурном катании.