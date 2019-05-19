«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Венсан Компани из Бельгии завершил игру за английский клуб «Манчестер Сити». Об этом сообщили на официальном сайте команды в воскресенье, 19 мая.

Компани перешел в «Сити» в 2008 году. За команду он сыграл 360 игр в роли защитника, в которых забил 20 голов. В 2011 году Компани стал капитаном команды.

«Как бы ни было тяжело, для меня настало время покинуть команду. Я не ощущаю ничего, кроме благодарности «Ман Сити». Благодарен всем, кто поддерживал меня в этом фантастическом путешествии в очень особенном клубе», — приводит сайт клуба слова Компани.

Защитник команды поблагодарил фанатов клуба за годы поддержки.

«Многие помогли возрождению «Манчестер Сити», но, возможно, никто не внес больший вклад, чем Венсан Компани. Он определяет сущность клуба. В течение десятилетия он был источником жизненной силы, душой и сердцем чрезвычайно талантливой команды», — отметил заслуги капитана президент клуба Халдун Аль-Мубарак.

Вместе с клубом футболист четыре раза выигрывал чемпионат Англии, четырежды — Кубок английской лиги, дважды — кубок Англии.

Ранее 12 мая «Манчестер Сити» второй раз подряд и шестой раз за свою историю стал победителем чемпионата Англии по футболу.