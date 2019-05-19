Королева Елизавета объявила поиск эксперта по Instagram. Букингемскому дворцу нужен человек, который работать с цифровыми каналами связи. В обязанности сотрудника будет входить продвижение соцсетей. Среди функций - планирование контента и освещение важнейших событий. Счастливчик, которого примут на работу, будет получать $38 тыс. в месяц.