Прямой эфир

Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном. По словам исполнительницы, она всегда ищет и находит оправдание людям, но это «неправильно» и является лишь «пустой тратой драгоценного времени».

«Моя вечная ошибка, что я всегда думаю о людях лучше, чем они есть. Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы так не сделала, так не поступила», — написала Бузова в Instagram.

Певица отметила, что переживает и постоянно плачет. По ее словам, красивые слова о любви — это прекрасно, однако смотреть надо на поступки. Также Бузова поинтересовалась у подписчиков, как перестать впускать в свою жизнь нехороших мужчин.

«Если узнаете, и мне скажите», — писали ей в комментариях.

14 мая Бузова опубликовала в соцсети фотографию с букетом роз, а также намекнула на появление нового возлюбленного. «Мужчина — это поступки. Согласны?» — написала она. При этом кто стал новым ухажером артистки, не уточняется.

Бузова с 2012 по 2016 год была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Вскоре после развода спортсмен вновь женился, а певице с личной жизнью пока не везет. Бузова даже пыталась найти супруга в рамках специальной передачи на российском телевидении. Тем не менее попытка успехом не увенчалась, а депутата Госдумы Виталий Милонов заявлял, что шоу Бузовой смотрят только «наркоманы и алкоголики».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бузова рассказала о личной жизни после развода
Портрет Бузовой может появиться на форме футбольного клуба

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017