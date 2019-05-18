Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном. По словам исполнительницы, она всегда ищет и находит оправдание людям, но это «неправильно» и является лишь «пустой тратой драгоценного времени».

«Моя вечная ошибка, что я всегда думаю о людях лучше, чем они есть. Всегда удивляюсь предательству, лжи, обману, ведь я бы так не сделала, так не поступила», — написала Бузова в Instagram.

Певица отметила, что переживает и постоянно плачет. По ее словам, красивые слова о любви — это прекрасно, однако смотреть надо на поступки. Также Бузова поинтересовалась у подписчиков, как перестать впускать в свою жизнь нехороших мужчин.

«Если узнаете, и мне скажите», — писали ей в комментариях.

14 мая Бузова опубликовала в соцсети фотографию с букетом роз, а также намекнула на появление нового возлюбленного. «Мужчина — это поступки. Согласны?» — написала она. При этом кто стал новым ухажером артистки, не уточняется.

Бузова с 2012 по 2016 год была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Вскоре после развода спортсмен вновь женился, а певице с личной жизнью пока не везет. Бузова даже пыталась найти супруга в рамках специальной передачи на российском телевидении. Тем не менее попытка успехом не увенчалась, а депутата Госдумы Виталий Милонов заявлял, что шоу Бузовой смотрят только «наркоманы и алкоголики».