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Убившего отца и ранившего мать мужчину задержали в Москве

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Фото: Depositphotos
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Житель Москвы убил ножом своего отца и нанес тяжелое ранение матери во время ссоры. Инцидент произошел 17 мая в квартире на 5-й Кожуховской улице (Восточный административный округ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, безработный 40-летний москвич нанес несколько ножевых ранений своему 72-летнему отцу и 67-летней матери.

«От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте, женщина госпитализирована», — рассказал он.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт задержания злоумышленника, однако подробностей не сообщили.

По информации РЕН ТВ, причиной ссоры могли стать трудности, которые подозреваемый испытывал, ухаживая за отцом-инвалидом. Телеканал также сообщает, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сам он признал, что на преступление его толкнули голоса в голове.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что житель Омской области застрелил приятеля за то, что тот раскритиковал его новое охотничье ружье. Тело 55-летнего мужчины нашли в частном доме в деревне Покровке.

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