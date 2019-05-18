Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску 

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в пятницу, 17 мая, отразили воздушную атаку в районе Дамаска.

По информации агентства SANA, атака была совершена со стороны Кунтейры на Голанских высотах. Однако, кто именно осуществил запуск ракет, не уточняется. В то же время, по данным Al Hadath, ракетные удары по пригородам Дамаска нанес Израиль. Целью являлись иранские военные склады.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в Сети уже появилась видеозапись ударов по столице Сирии. На кадрах видно, как ракетные комплексы поражают один из объектов. Помимо этого слышны сильные взрывы, пишет «Газета.ру».

Голанские высоты с 1944 года принадлежали Сирии. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль захватил их, а в 1981 году официально утвердил над ними суверенитет. Совет Безопасности ООН признал аннексию территории незаконной.