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Бельгийские врачи советуют наказывать воспитывающих детей веганами родителей

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Воспитывающих детей веганами родителей необходимо привлекать к ответственности. Такое мнение высказали врачи Королевской академии медицины Бельгии, сообщила в пятницу, 17 мая газета The New York Post.

«Это (веганство – ред.) с медицинской точки зрения не рекомендуется, и даже запрещается подвергать ребенка, особенно в периоды быстрого роста, потенциально дестабилизирующей диете», — говорится в сообщении.

Врачи заявили, что детям в период роста требуются животные жиры и аминокислоты, содержащиеся в мясе и молочных продуктах. Веганская диета не может заменить их.

Дети старшего возраста способны вынести веганскую систему питания, но только если она сопровождается специальными добавками и регулярным медицинским наблюдением.

Веганство — это форма вегетарианства, исключающая потребление продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов, меда и других.

6 февраля стало известно, что знаменитые актеры, музыканты, деятели культуры и науки обратились к папе римскому Франциску с просьбой перейти на веганство в Великий пост. За это активисты пообещали пожертвовать $1 млн на благотворительные проекты, которые укажет сам понтифик.

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