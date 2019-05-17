Кассира банка во Владивостоке будут судить за крупное хищение

Суд во Владивостоке рассмотрит дело о хищении свыше 28 млн рублей кассиром одного из банков. При загрузке денег в кассеты для банкоматов, женщина умышленно не докладывала часть денег, присваивая их себе.

Она действовала подобным образом на протяжении ноября 2018 года, так ей удалось похитить свыше 28 млн рублей. Незаконные действия кассира были выявлены службой собственной безопасности банка, сообщает ИА PrimaMedia. Заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Обвиняемая проработала в одном из крупнейших российских банков около 10 лет в должности старшего кассира. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы, отмечает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщалось в апреле, суд в Омске вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Кассир одного из банков закрыла счет одной из клиенток, после чего перевела часть средств на другой счет пенсионерки, а оставшееся обналичила и присвоила.