В Сети ополчились на молодую жену Диброва из-за прислуги в доме

Пользователи Сети раскритиковали жену телеведущего Дмитрия Диброва из-за ее заявлений о помощниках по хозяйству. У семьи журналиста есть домработница и няня, которая помогает с воспитанием троих детей.

Недавно Полина Диброва рассказала, что впервые за 10 лет осталась без прислуги на целую неделю. По словам женщины, ей понравилось находиться в доме без посторонних. Однако она призналась, что не хотела бы дальше жить в таком режиме, поскольку ей гораздо важнее быть красивой и ухоженной для своего мужа, чем «хозяйкой на все руки».

Эти слова возмутили многих женщин, которым приходится справляться с домашним хозяйством без помощников. Фолловеры писали жене Диброва, что она «зажралась», отмечает «7дней.ru».

Сама супруга телеведущего посчитала, что причина негатива в ее адрес — зависть к тому, что она может нанять себе помощников и жить в радость.

«Те, кто особенно пушили свои хвосты и били кулаками в грудь: «Я всё сама!» Респект. Позвольте, а бабушки вам не помогали? Муж не помогал? Может, садик помогал или школа?» — отвечала Диброва.

Полина Диброва младше своего мужа на 30 лет — в ноябре телеведущему исполнится 60. Пара поженилась в 2009 году. У них три сына — старший Александр, который появился на свет в 2010 году, средний сын Федор, родившийся спустя три года, и младший Илья, который в этом году отпразднует трехлетие.