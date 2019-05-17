Прямой эфир

В Сети ополчились на молодую жену Диброва из-за прислуги в доме

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Сети раскритиковали жену телеведущего Дмитрия Диброва из-за ее заявлений о помощниках по хозяйству. У семьи журналиста есть домработница и няня, которая помогает с воспитанием троих детей.

Недавно Полина Диброва рассказала, что впервые за 10 лет осталась без прислуги на целую неделю. По словам женщины, ей понравилось находиться в доме без посторонних. Однако она призналась, что не хотела бы дальше жить в таком режиме, поскольку ей гораздо важнее быть красивой и ухоженной для своего мужа, чем «хозяйкой на все руки».

Эти слова возмутили многих женщин, которым приходится справляться с домашним хозяйством без помощников. Фолловеры писали жене Диброва, что она «зажралась», отмечает «7дней.ru».

Сама супруга телеведущего посчитала, что причина негатива в ее адрес — зависть к тому, что она может нанять себе помощников и жить в радость.

«Те, кто особенно пушили свои хвосты и били кулаками в грудь: «Я всё сама!» Респект. Позвольте, а бабушки вам не помогали? Муж не помогал? Может, садик помогал или школа?» — отвечала Диброва.

Полина Диброва младше своего мужа на 30 лет — в ноябре телеведущему исполнится 60. Пара поженилась в 2009 году. У них три сына — старший Александр, который появился на свет в 2010 году, средний сын Федор, родившийся спустя три года, и младший Илья, который в этом году отпразднует трехлетие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянки за год сделали абортов на «целое поколение»
Башаров вышел в свет с бывшей женой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017