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Мужчина подорвал гранату в отделении банка в Луганской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Мужчина подорвал гранату в филиале одного из банков в Старобельске (находится на подконтрольной Киеву территории Луганской области). Об этом в пятницу, 17 мая, сообщается в Facebook Главного управления нацполиции по региону.

В результате инцидента злоумышленник погиб, шесть человек, включая сотрудника правоохранительных органов и трех сотрудников банка, получили ранения средней степени тяжести. Все пострадавшие находятся в больнице, угрозы их жизни нет. О мотивах подрывника не сообщается.

На месте происшествия работают представители полиции, прокуратуры, службы безопасности и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

14 мая неизвестные бросили боевую гранату в дом депутата районного совета села Яцковичи Ровенской области. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку семья народного избранника в момент нападения находилась в Киеве.

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