Мужчина подорвал гранату в отделении банка в Луганской области
Мужчина подорвал гранату в филиале одного из банков в Старобельске (находится на подконтрольной Киеву территории Луганской области). Об этом в пятницу, 17 мая, сообщается в Facebook Главного управления нацполиции по региону.
В результате инцидента злоумышленник погиб, шесть человек, включая сотрудника правоохранительных органов и трех сотрудников банка, получили ранения средней степени тяжести. Все пострадавшие находятся в больнице, угрозы их жизни нет. О мотивах подрывника не сообщается.
На месте происшествия работают представители полиции, прокуратуры, службы безопасности и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
14 мая неизвестные бросили боевую гранату в дом депутата районного совета села Яцковичи Ровенской области. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку семья народного избранника в момент нападения находилась в Киеве.