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Зампредседателя правительства Колымы будут судить в Магадане

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Завершено расследование по уголовному делу в отношении заместителя председателя правительства Магаданской области Игоря Озимка. Его обвиняют в незаконном участии в бизнесе, отмывании денег, превышении должностных полномочий. Также фигурантом является его сын.

После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Напомним, Озимок подыскал коммерческую организацию, которой обеспечил участие и последующее заключение с ней государственного контракта Магаданским областным государственным казенным учреждением «Управление транспорта и автомобильных дорог» на оказание услуг по содержанию автодороги межмуниципального значения Магаданской области. Стоимость работ по данному контракту составила более 59 млн рублей. После этого он нашел субподрядчика на сумму 47 млн рублей, обеспечив прибыль «своему» предприятию в 12 млн рублей.

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