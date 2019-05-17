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США испытали сверхмощную авиабомбу GBU-57

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ВВС США продемонстрировали в Сети видеоролик испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации. Кадры, опубликованные в YouTube, датированы 16 мая.

Сброс провел стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit. Авиабомбы точно попадают в заданную цель, а спустя доли секунды под землей происходит мощный взрыв.

Бомба GBU-57 — противобункерная авиационная бомба, созданная корпорацией Boeing. Боеприпас проникает на глубину до 61 м под землю или пробивает до 19 м армированного бетона. GBU-57 — мощнейший неядерный боеприпас в американском арсенале.

В марте переброска американских стратегических бомбардировщиков B-52 в Европу стала одним из наиболее значимых военных событий последних недель. Самолеты ВВС США приняли участие в совместных учениях с европейскими странами НАТО и совершили несколько полетов поблизости от границ России.

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