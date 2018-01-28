США модернизировали «мать всех бомб»

Вооруженные силы США модернизировали свой мощнейший неядерный боеприпас — авиабомбу GBU-57.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Пентагона Эмили Грабoвски.

GBU-57 весом 13 т и зарядом почти в 2,5 т взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 м. Этот боеприпас может нести только бомбардировщик B-2.

Отмечается, что новая модификация «более эффективна против хорошо защищенных и расположенных глубоко под землей целей».

В апреле 2017 года США применили в Афганистане бомбу GBU-43/B, которая получила прозвище «мать всех бомб». По данным Пентагона, взрыв боеприпаса массой 9,5 т уничтожил более 30 террористов, позднее в СМИ появилась информация, что боевики потерь не понесли.