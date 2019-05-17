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Ремонт противотуберкулезного диспансера начался в Севастополе

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Масштабный ремонт проведут в противотуберкулезном диспансере в Севастополе. Работы проведут до 2021 года.

На текущий момент рабочие приступили к перестиланию крыши. Кроме того, вокруг медицинского учреждения установят новое ограждение, которое будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. Планируется, что ограждение будет оборудовано освещением. Эти работы обойдутся в 24 млн рублей.

Ведется поиск подрядчика, который проведет капитальный ремонт в амбулаторном отделении. На эти цели будет направлено 33 млн рублей. Также планируется ремонт стационара с закупкой оборудования на общую сумму 260 млн рублей. Эти работы состоятся в 2020-2021 годы, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Здание диспансера было построено в 1972 году. В 2015 и 2016 годы в медицинском учреждении отремонтировали подвал и провели замену коммуникаций.

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