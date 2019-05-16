Четыре котельные построят в Севастополе к отопительному сезону
В Севастополе запланировано строительство четырех новых модульных котельных. Они появятся в Гагаринском районе города.
Как сообщает пресс-служба правительства города, объекты возведут на улицах Тараса Шевченко, Фадеева, Степаняна и Маринеско. Завершить работы планируют к началу отопительного сезона.
Для строительства четырех котельных заложено 240 млн рублей. Монтаж оборудования уже начался, готовность на двух объектах уже составляет 50 и 70% соответственно, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».
Отмечается, что локальные котельные позволят сэкономить на содержании магистральных сетей отопления. Также они будут использоваться в качестве резервных источников тепла в случае аварии.
В следующем году в городе планируется построить еще две такие котельные.