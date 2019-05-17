Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.

По данным сайта TUT.BY, около 18:00 милиционер направился к месту аварии, а через 27 минут прислал коллегам сообщение в мессенджере про черную «Волгу». Офицер сообщил, что у автомобиля регистрационные номера России и в нем находятся трое мужчин. После этого связь с офицером пропала, при себе у него находилось табельное оружие.

Тело убитого милиционера, облитое бензином. обнаружили спустя час в лесном массиве под Могилевом. На правоохранителе были наручники.

Разыскиваемый автомобиль на территорию России не въезжал, ориентировки на него переданы силовым структурам. В Белоруссии введен план «Сирена», на дорогах выставлены блокпосты.

Расследуется уголовное дело об убийстве сотрудника ОВД в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка.

Ранее в мае сообщалось, что в Новосибирске полиция ищет трех мужчин, которые подозреваются в жестоком убийстве местного жителя. Преступление было совершено 15 апреля 2019 года на территории микрорайона МЖК в Октябрьском районе города.