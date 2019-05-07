Трех мужчин разыскивают за жестокое убийство в Новосибирске

В Новосибирске полиция ищет трех мужчин, которые подозреваются в жестоком убийстве местного жителя. Преступление было совершено еще 15 апреля 2019 года на территории микрорайона МЖК в Октябрьском районе города. В тот день там было найдено тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

Как отмечает vn.ru, подозреваемых заметили не рядом с местом преступления, в одном из дворов Плющихинского жилмассива, соседствующего МЖК. Не уточняется, почему полиция считает именно этих людей подозреваемыми в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске судят криминального авторитета Виктора Мошкова по кличке Мошок. Он причастен к убийствам, похищениям людей и побегу из психиатрической лечебницы.