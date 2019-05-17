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Острые наконечники спилят с заборов школ Омска после несчастного случая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мэр Омска Оксана Фадина дала поручение спилить все острые наконечники со школьных заборов после недавнего случая. В конце апреля 12-летний подросток получил серьезную травму живота, упав на ограждение. Одна из пик настолько глубоко застряла в теле ребенка, что спасать его пришлось сотрудникам МЧС.

«Все штыри с заборов должны быть демонтированы в ближайшее время», – цитирует сообщение администрации «РИА Новости».

Отмечается, что сейчас пострадавший ребенок уже идет на поправку. Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников гимназии. По версии следствия, школьник бегал по крыше склада гимназии и отвлекся на крики сотрудников учреждения. В результате ребенок оступился и упал на штыри металлического забора.

В начале ноября 2018 года стало известно, что в Кирове построили детскую площадку с острыми штырями и без дверей.

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