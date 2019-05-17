Названы факторы риска развития инсульта

Ученые Национального исследовательского мордовского государственного университета выяснили, какие факторы увеличивают риск развития инсульта у мужчин и женщин.

Оказалось, что для мужского населения главными факторами риска являются атеросклероз (хроническое заболевание артерий), курение, алкоголизм, нарушение метаболизма и малоподвижный образ жизни, пишет RT.

Для женщин опасность возникновения инсульта заключается в основном в диабете, ожирении, дислипидемии (высокий уровень липидов в крови) и аритмии.

При этом для обоих полов опасно повышенное давление. Согласно статистическим данным, ишемический инсульт у молодых мужчин встречается чаще, чем у их ровесниц.

В апреле ученые назвали снижающий риск возникновения инфаркта продукт.