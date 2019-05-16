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Полная Луна сблизится с Юпитером

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москвичи 21 мая смогут наблюдать сближение полной Луны и Юпитера. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.

Заметить это явление можно будет «с полуночи и до рассвета над южным горизонтом». Под сближением следует понимать прохождение одного небесного тела рядом с другим на небесной сфере. При этом угловое расстояние между светилами при сближении составляет менее 6–7 градусов.

«До сближения с газовым гигантом Юпитером Луна 17–19 мая побывает в созвездиях Скорпиона и Девы, где пройдет мимо ярких звезд небосклона — Антареса и Спики. 23 мая ночное светило перейдет в созвездие Стрелец, где произойдет ее встреча с Сатурном», — отметили в пресс-службе.

В середине февраля россияне могли наблюдать суперлуние. В этот день спутник находился всего лишь в 356 тыс. км от Земли. В январе москвичи стали свидетелями кровавого лунного затмения, во время которого спутник окрасился в красновато-оранжевые тона.

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