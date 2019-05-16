Названы самые популярные российские курорты летом

Этим летом россияне отправятся отдыхать на побережье Черного моря. Чаще всего бронируют туры в Ялту, Евпаторию, Сочи и Анапу. В среднем россияне проведут на курортах 10–11 дней. Отдыхающие потратят на жилье в среднем до 3 тыс. рублей в сутки.