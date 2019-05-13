В странах Европы появились новые ограничения для туристов

Желающих провести отпуск в Европе ждут жесткие ограничения. На итальянском Капри ввели штраф в €500 за использование пластиковой посуды. На экскурсиях в Генуэзском заливе обязали носить кроссовки вместо сланцев — прогулки по скалам в шлепанцах часто заканчивались плачевно. В Хорватии нельзя появляться в бикини вне пляжной зоны, в Дубровнике за прогулки в купальнике придется заплатить штраф в €500.