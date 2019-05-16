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Двух дайверов задержали под Калининградом за добычу янтаря

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В поселке Янтарный под Калининградом полиция задержала двух 30-летних дайверов, которые пытались вымыть янтарь со дна моря. Они вышли на резиновых лодках в акваторию Балтийского моря и вымывали солнечный камень с использованием водометов.

Как рассказали «Калининград.Ru» в областном МВД, во время операции по задержанию правоохранители воспользовались быстроходными катерами. Им удалось блокировать добытчиков янтаря на месте правонарушения.

По факту случившегося возбуждено административное дело по статье «Самовольная добыча янтаря». По ней полагается штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

У правонарушителей изъяли лодки, приспособления для добычи янтаря, пожарные рукава и 40 г камня, добытого со дна моря.

Ранее сообщалось о том, что в Калининградской области во время добычи янтаря погиб дайвер. Наказание за нелегальную добычу камня на суше было ужесточено, после чего старатели начали ловить камень в море. Для этого они в специальном оборудовании погружаются на несколько метров под воду.

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