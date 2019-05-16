Старосты появятся в селах и деревнях Башкирии

В Республике Башкортостан в селах и деревнях появятся старосты. Таким образом у активистов появится возможность решать текущие проблемы в населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба госсобрания республики.

Председатель курултая Константин Толкачев выразил мнение, что среди сельских жителей есть активисты, которые хотят взять на себя решение общественно значимых вопросов, однако не могут этого сделать по причине отсутствия полномочий, пишет «МедиаКорСеть».

Отмечается, что срок полномочий старосты будет действовать от двух до пяти лет.

Проект «О старостах сельских населенных пунктов в Республике Башкортостан» рассмотрят 30 мая 2019 года.