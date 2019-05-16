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Победители конкурса «Лидеры России» примут участие в ПМЭФ

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Фото: фонд «Росконгресс»
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Победители конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 гг. и один полуфиналист примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6–8 июня 2019 года.

«Уверен, что в ближайшие годы победители и участники конкурса «Лидеры России», многие из которых уже сейчас занимают ответственные должности и рассматриваются как кадровый управленческий резерв, будут оказывать заметное влияние на развитие отечественного бизнеса, субъектов федерации и даже целых отраслей отечественной экономики. Поэтому очень важно подключать их к дискуссии с ведущими российскими и иностранными управленцами для проработки тематики устойчивого развития. Петербургский международный экономический форум является прекрасной площадкой для этого», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В 2018–2019 гг. конкурс прошел во второй раз и собрал около 230 тыс. заявок на участие. 300 финалистов получили образовательные гранты на 1 млн рублей, а у 104 победителей появилась возможность в течение года лично общаться с наставниками из числа ведущих управленцев страны, включая руководителей федеральных министерств и ведомств, глав субъектов Российской Федерации, топ-менеджеров государственных корпораций, компаний с государственным участием и частного бизнеса, политиков и общественных деятелей.

Ранее фонд «Росконгресс» привлекал победителей конкурса «Лидеры России» 2017–2018 гг. к участию в сессиях Восточного экономического форума и Петербургского экономического форума 2018 года.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента Российской Федерации В.В. Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации и развития.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана в соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», грантовый конкурс молодежных инициатив, портал бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акцию признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

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