Жениться понарошку разрешили в виртуальном загсе Ставрополя

В Ставрополе появился виртуальный загс, который позволяет пожениться понарошку. Это можно сделать в парке Победы, где установили для этого специальный автомат.

Он выдаст «брачующимся» свидетельства о браке и силиконовые кольца после того, как они введут свои данные и пройдут тест на совместимость.

Как говорится в официальном Instagram парка, зарегистрировать свои отношения могут все влюбленные независимо от пола и возраста. При этом в сообщении делается оговорка, что процедура всё же является шуточной.

Жители Ставрополя в основном оставляют ироничные комментарии под публикацией. А некоторые предполагают, что это, скорее всего, «автомат для детских шалостей», сообщает NewsTracker.

Ранее в мае стало известно, что в Калифорнии молодожены решили совместить свадебную церемонию и похороны тети ради экономии.