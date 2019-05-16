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ФАС летом назначит Samsung штраф за координацию цен на гаджеты в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) летом этого года назначит штраф подразделению Samsung в РФ за незаконную координацию цен на смартфоны и планшеты. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский, пишет «РИА Новости».

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«Тянуть не будем, точно могу сказать. Хотя у нас на это дело есть год, год мы использовать не будем, летом вынесем (решение о размере штрафа. — Ред.) точно, может быть, даже до летних каникул», — сказал он.

22 апреля ФАС признала подразделение Samsung в РФ виновным в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты. В заявлении отмечалось, что действия «Самсунг электроникс Рус Компани», нарушающие ч. 5 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции», привели к поддержанию цен на ряд устройств.

Свою деятельность «дочка» Samsung координировала с 14 компаниями, среди которых «Вымпелком», сеть «Связной», «Эльдорадо», «Юлмарт», «Ситилинк» и др.

По словам Цариковского, на рынках ритейла компании, которые занимаются продажей техники, нередко в нарушение закона стремятся извлечь максимальную выгоду, навязывая дилерам цены и условия реализации товара.

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