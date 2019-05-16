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Названо самое интересное для иностранцев российское оружие

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Наибольший интерес зарубежных покупателей на проходящей в Минске международной выставке вооружений MILEX-2019 привлекли зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь», рассказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в четверг, 16 мая.

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«Мы активно проводим переговоры как о покупке новых ракетных комплексов, так и о модернизации комплексов, которые имеют на вооружении наши партнеры», — сказал он в интервью «Звезде».

Также иностранцы интересуются зенитно-ракетным комплексами С-400 и «Тор-М2», добавил Михеев. В частности, есть перспективы сотрудничества с Белоруссией в области эксплуатации ЗРК производства концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», отметил он.

Выставка MILEX-2019 проходит в белорусской столице с 15 по 18 мая.

Комплекс «Панцирь» наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) ото всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Установка может работать в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.

Система С-400 (экспортное название «Триумф») предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Она была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа».

«Тор-М2» — всепогодный тактический ЗРК, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защиты стратегических объектов и элементов современного высокоточного оружия.

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