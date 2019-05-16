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Ремонт подвесного моста стартовал в Великих Луках

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На острове Дятлинка в Великих Луках (Псковская область) стартовали работы по ремонту моста. Ранее рабочие приступили к демонтажу асфальтного покрытия.

В четверг, 16 мая, специалисты должны начать устройство нового покрытия. В связи с этим подвесной мост будет закрыт для движения, сообщает Псковская Лента Новостей.

По информации издания, ранее специалисты дорожно-строительного управления провели демонтаж старого асфальтного покрытия.

Помимо этого, в скором времени планируется реконструкция въезда на остров Дятлинку со стороны улицы Пушкина.

Ранее сообщалось о том, что в Псковской области в 2019 году планируют направить на дорожный ремонт около 5,6 млрд рублей. При этом сумма является не окончательной, будут проводиться корректировки.

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