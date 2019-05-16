Мурманская область получит 500 млн рублей на программу переселения

Мурманской области выделят около 500 млн рублей на реализацию этапа 2019–2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующую заявку одобрило правление Фонда содействию реформированию ЖКХ.

Согласно одобренной заявке, из фонда региону направят 483 млн рублей. Еще 31 млн рублей на эти цели выделят из региональной казны. Средства будут направлены на переселение из аварийного жилищного фонда 600 человек, проживающих в 280 домах, пишет ИА «Би-порт».

Под программу попадают те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Согласно приведенным данным, общая площадь жилья, которое планируется расселить, составляет 10 720 кв. м.

В период с 2010 по 2016 год на территории Мурманской области были обеспечены новым жильем 3,6 тыс. человек, проживавших в 1,7 тыс. аварийных жилых помещениях.