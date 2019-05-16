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Пчеловоды получат субсидии в Хабаровском крае

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Министерство сельского хозяйства Хабаровского края будет принимать документы на субсидирование программы развития пчеловодства. Средства распределят между предпринимателями на основании конкурса.

По данным ведомства, пчеловодством занимаются в 11 районах Хабаровского края. Наиболее интенсивно проявляют себя предприниматели из Хабаровского и Вяземского района. Кроме того, в 2019 году на субсидии будут претендовать производители из Нанайского и Бикинского районов, а также района имени Лазо. Об этом пишет ИА AmurMedia.

По оценке Минсельхоза, производители могут получить поддержку на 200–300 рублей в пересчете на одну пчелосемью. Обычно в одном хозяйстве располагаются несколько сотен пчелосемей. На гранты могут рассчитывать как уже действующие, так и начинающие фермеры.

По итогам 2018 года производство меда в Хабаровском крае выросло на 1,1%.

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