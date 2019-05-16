На Helirussia-2019 представили сверхлегкий вертолет R-34

Премьерой открывшейся 16 мая в Москве выставки вертолетной индустрии Helirussia-2019 стал сверхлегкий вертолет R-34, разработанный отечественной компанией «Аэроэлектромаш» совместно с ОКБ «Ротор». Основной сферой деятельности фирмы является авиационное электрооборудование (в том числе и военное, например пушечные турели вертолетов Ми-28), легкая и сверхлегкая авиация является новым направлением.

Как сообщает корреспондент «Известий», вертолет R-34 построен по соосной схеме и рассчитан на перевозку 2–3 человек. Прототип приступил к летным испытаниям в начале 2019 года. Первый летный экземпляр оснащен бензиновым двигателем Rotax-915, обеспечивающим максимальную скорость полета до 170 км/ч, крейсерскую 110–140 км/ч, дальность до 500–600 км. Безопасность обеспечивает парашютная спасательная система.

Очевидными конкурентами R-34 являются легкие вертолеты фирмы Robinson, весьма популярные в России. По заверению создателей новая машина превосходит их в экономичности, пониженной шумности и за счет меньшей цены. Перспективными покупателями кроме частных лиц могут стать чрезвычайные службы и нефтегазовая отрасль (патрулирование трубопроводов, транспорт для сложной местности).