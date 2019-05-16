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«Птичьи» экскурсии пройдут в Московской области

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Серия экскурсий с наблюдением за птицами стартует в Московской области. Мероприятия организованы в рамках проекта «Экоэлектричка».

Первая экскурсия состоится в заказнике «Журавлиная родина» в Талдоме. Там состоится традиционное мероприятие «Совиный фест». Участники экскурсии смогут исследовать экотропу на верховом болоте и наблюдать за совами, которые занесены в Красную книгу. Кроме того, для участников организуют лекции, ярмарки и мастер-классы, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Организаторы экскурсий отмечают, что подобные поездки особенно полезны для детей, которые получают возможность прикоснуться к живой природе и узнать, как сохранить животный мир Подмосковья.

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