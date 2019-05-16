Прямой эфир

Капремонт домов стартовал в одном из районов Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Торопецком районе Тверской области стартовал капитальный ремонт многоквартирных домов. Тему обсудили на совещании в администрации города Торопца в среду, 15 мая.

В работе совещания приняли участие гендиректор Фонда капремонта региона Владимир Крылов, заместитель главы Торопецкого района Максим Нилов, прокурор района Андрей Воробьев, местные жители и представители управляющих компаний и подрядной организации, пишут «Тверские ведомости».

Собравшиеся обсудили приоритетные направления работы Фонда в районе, вопросы проведения ремонта и усиления контроля за качеством проводимых подрядчиком работ. Помимо этого, были подняты вопросы проведения краткосрочной программы капремонта на 2020–2022 годы.

Договор на капремонт был заключен с подрядной организацией 8 мая. Согласно ему, специалисты должны будут выполнить работы по ремонту кровель, а в одном из домов ремонт инженерных систем водоотведения.

Работы начинаются с 16 мая. Их необходимо будет завершить в августе 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капитальный ремонт проведут в 230 домах Томской области
Ремонт подъездов в Башкирии завершат к 1 ноября

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017