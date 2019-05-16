Капремонт домов стартовал в одном из районов Тверской области

В Торопецком районе Тверской области стартовал капитальный ремонт многоквартирных домов. Тему обсудили на совещании в администрации города Торопца в среду, 15 мая.

В работе совещания приняли участие гендиректор Фонда капремонта региона Владимир Крылов, заместитель главы Торопецкого района Максим Нилов, прокурор района Андрей Воробьев, местные жители и представители управляющих компаний и подрядной организации, пишут «Тверские ведомости».

Собравшиеся обсудили приоритетные направления работы Фонда в районе, вопросы проведения ремонта и усиления контроля за качеством проводимых подрядчиком работ. Помимо этого, были подняты вопросы проведения краткосрочной программы капремонта на 2020–2022 годы.

Договор на капремонт был заключен с подрядной организацией 8 мая. Согласно ему, специалисты должны будут выполнить работы по ремонту кровель, а в одном из домов ремонт инженерных систем водоотведения.

Работы начинаются с 16 мая. Их необходимо будет завершить в августе 2019 года.