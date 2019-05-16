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Экологический экран в Омске сломался после двух недель работы

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Единый экологический экран возле «Птичьей гавани» Омска, который с 1 мая в режиме онлайн транслировал актуальные данные о выбросах, вышел из строя. Сейчас экологическая карта на экране не отображается.

В областном минприроды сбой связали с новизной оборудования. «Экран будут ремонтировать по гарантийным обязательствам. Поскольку он новый, некоторые технические неполадки произошли. Из строя вышли блоки питания», — сообщили ИА «Город55» в пресс-службе ведомства.

Электронную экологическую карту будут размещать на 52 экранах в Омске. А у парка «Птичья гавань» запустили единый экран, который должен показывать исключительно информацию о состоянии воздуха.

Как сообщалось в конце апреля, власти Татарстана обсуждают возможность расширения сети мониторинга качества воздуха. Тема будет прорабатываться с местными предприятиями. Пока в республике действуют 16 автоматических станций контроля и шесть передвижных лабораторий.

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