Обессветили: почему венесуэльцы гибнут без электричества

Затяжной политический и экономический кризис в Венесуэле, перешедший в острую фазу в январе 2019 года и сопровождающийся перебоями электричества (местные власти обвиняют в них США), поставил под угрозу жизни тысяч пациентов местных больниц. Люди, страдающие хронической почечной недостаточностью, нуждаются в гемодиализе — очищении крови с помощью специального аппарата. Если этого не сделать, больной в течение двух недель умирает в мучениях от интоксикации
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
У 25-летней Аидалис Гуанипы из города Ла-Консепсьон нарушена функция почек. Ей необходимо соблюдать строгую диету и раз в два дня проходить процедуру гемодиализа
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
В городе часто отключают электроэнергию, и Аидалис никогда не знает, сможет ли она дожить до следующей процедуры
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Она живет вместе с 83-летней бабушкой на ее пенсию. Еще один источник их дохода — изготовление и продажа домашних сладостей
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
«Мне надо было родиться в богатой семье, чтобы иметь возможность купить себе новую почку», — мечтает она
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
«У меня не было диализа уже два дня, потому что не было электричества. Я боюсь», — говорит Аидалис
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
В течение многих лет богатая нефтью республика щедро финансировала здравоохранение, процедура гемодиализа в государственных больницах была бесплатна. Однако, по словам врачей, сейчас новое оборудование в больницы практически не поступает, а для техобслуживания и ремонта имеющегося не хватает комплектующих
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
В частных клиниках за процедуру надо заплатить около 70 долларов, что почти эквивалентно минимальной заработной плате за год
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
65-летний Элименес Фуенмайор и его внук в своем доме в Маракайбо ждут, пока включат электричество. У Элименеса больные почки, они не могут очищать кровь и выводить жидкость из организма. Без постоянной терапии его начинают мучить головокружения, тошнота, слабость, отеки, озноб, нарушения дыхания
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Для одной процедуры гемодиализа требуется минимум 120 л воды, прошедшей специальную очистку, что невозможно сделать при отсутствии электроэнергии. Лино Лопес, супруга которого Мария Эзис нуждается в процедуре гемодиализа, сам собирает и привозит для нее воду
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
53-летняя Лесбия Авила де Молина проснулась утром совсем разбитой. Накануне в клинике Маракайбо ее процедура гемодиализа длилась всего 1 час 40 минут в отличие от необходимых 3-4 часов из-за перебоев с электричеством, водой и проблем с аппаратом
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Лесбия рассказывает, что, когда не получает полноценного курса терапии, начинает задыхаться. «Я просто прошу Бога: если мне суждено умереть, то не от удушья», — плачет она
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
В диализной терапии в Венесуэле нуждаются 11 тыс. человек. Тяжелую ситуацию в здравоохранении усугубляют введенные США экономические санкции и блокировка счетов и переводов основных государственных институтов Венесуэлы в иностранных банках, с помощью которых можно было бы оплачивать импорт оборудования и лекарств
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