Обессветили: почему венесуэльцы гибнут без электричества

Затяжной политический и экономический кризис в Венесуэле, перешедший в острую фазу в январе 2019 года и сопровождающийся перебоями электричества (местные власти обвиняют в них США), поставил под угрозу жизни тысяч пациентов местных больниц. Люди, страдающие хронической почечной недостаточностью, нуждаются в гемодиализе — очищении крови с помощью специального аппарата. Если этого не сделать, больной в течение двух недель умирает в мучениях от интоксикации