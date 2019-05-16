Филиппины отозвали посла из Канады из-за проблем с вывозом мусора

Филиппины отозвали посла и консулов из Канады из-за проблемы вывоза мусора, незаконно ввезенного на территорию островного государства в 2013 году. Как заявил глава филиппинского МИДа Тедди Локсин, письма об отзыве дипломатов направили прошлой ночью.

Об этом сообщает местный портал Rappler. «Они ожидаются здесь (на Филиппинах. — Ред.) через день-другой», — отметил глава МИД Филиппин. По его словам, страна сохранит неполное дипломатическое присутствие в Канаде, так как она пропустила последний срок вывоза мусора — 15 мая, добавляет «Газета.ру».

В апреле президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Канада «превратила его страну в свалку». Тонны мусора из Канады нелегально ввозились в Филиппины частными компаниями. Канадские власти отказывались возвращать мусор, ссылаясь на отсутствие полномочий обязать частного перевозчика это сделать.

В начале мая власти Канады предложили забрать ввезенный незаконно на территорию Филиппин мусор, но так этого и не сделали.

4 мая на Филиппинах художник создал 24-метровую инсталляцию «Плач мертвого кита» из пластикового мусора, чтобы обратить внимание мировой общественности на масштабы загрязнения океанов.