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В ЦБ рассказали о завершении основного этапа санации банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена. В ближайшее время Центробанк не ожидает повторения случаев санации крупных банков, заявил замглавы ведомства Дмитрий Тулин.

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Тулин также заявил, что регулятор продолжает следить за темпами прироста потребительского кредитования и видит риски в этой сфере, передает «Интерфакс».

В 2017 году Банк России создал Фонд консолидации банковского сектора для оздоровления несостоятельных банков. Организация взяла на санацию ряд крупных банков, включая «Открытие», БИНбанк, а также Промсвязьбанк. Последний по окончании операции начали переводить в статус оборонного банка — опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Руководителем банка кредитной организации стал бывший глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.

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