В Ленобласти площадь пожара на складах достигла 12 тыс. м

В Ленобласти в поселке имени Свердлова произошло возгорание на площади 12 тыс. кв. м. Загорелись склады, хозяйственные постройки и строительные вагончики. Сообщалось, что в районе возгорания размещается промзона с лакокрасочным производством, цехами по розливу машинного масла и деревообрабатывающее предприятие. С огнем борются 55 человек и 14 единиц техники. В МЧС присвоили пожару третий ранг сложности.