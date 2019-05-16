Генпрокурор пошутил про наручники из-за повестки о расследовании Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр на мероприятии в Вашингтоне, где также присутствовала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, спросил у нее: «Госпожа спикер, принесли ли вы наручники?» Об этом рассказало агентство Associated Press в среду, 15 мая.

Отмечается, что этой шуткой прокурор показал, что игнорирует запросы нижней палаты конгресса, связанные с результатами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

В ответ Пелоси напомнила, что если понадобится, то на мероприятии будет присутствовать и парламентский пристав.

Расследование о вмешательстве российской стороны в президентские выборы в США 2016 года началось после победы Дональда Трампа. Американские спецслужбы заявляли о причастности России к взлому компьютеров национального комитета Демократической партии США. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, отмечая их бездоказательность.

18 апреля Барр заявил, что Мюллер в своем докладе о результатах расследования не предоставил достаточных доказательств того, что Трамп состоял в сговоре с российской стороной. Автор доклада спецпрокурор США Роберт Мюллер 1 мая пожаловался, что Барр изложил доклад в неполном виде и некорректно передал его суть.

2 мая Барр отказался давать показания по «российскому делу» в палате представителей конгресса Соединенных Штатов, бросив вызов конгрессу.