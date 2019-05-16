Прямой эфир

Генпрокурор пошутил про наручники из-за повестки о расследовании Мюллера

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный прокурор США Уильям Барр на мероприятии в Вашингтоне, где также присутствовала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, спросил у нее: «Госпожа спикер, принесли ли вы наручники?» Об этом рассказало агентство Associated Press в среду, 15 мая.

Отмечается, что этой шуткой прокурор показал, что игнорирует запросы нижней палаты конгресса, связанные с результатами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

В ответ Пелоси напомнила, что если понадобится, то на мероприятии будет присутствовать и парламентский пристав.

Расследование о вмешательстве российской стороны в президентские выборы в США 2016 года началось после победы Дональда Трампа. Американские спецслужбы заявляли о причастности России к взлому компьютеров национального комитета Демократической партии США. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, отмечая их бездоказательность.

18 апреля Барр заявил, что Мюллер в своем докладе о результатах расследования не предоставил достаточных доказательств того, что Трамп состоял в сговоре с российской стороной. Автор доклада спецпрокурор США Роберт Мюллер 1 мая пожаловался, что Барр изложил доклад в неполном виде и некорректно передал его суть.

2 мая Барр отказался давать показания по «российскому делу» в палате представителей конгресса Соединенных Штатов, бросив вызов конгрессу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал доклад Мюллера по «российскому делу» объективным
Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017