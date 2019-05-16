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Пушков уличил США в тоталитарной идеологии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал американскую петицию с требованием не вручать почетную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля знаменитому французскому актеру Алену Делону из-за его политических взглядов.

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Политик отметил, что США пытаются диктовать всему миру «правильные взгляды».

«Американская петиция требует не давать 83-летнему Алену Делону золотую Почетную Пальму Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф из-за его политических взглядов. Из США хотят диктовать миру, какие взгляды верные, а какие нет. Тоталитарная идеология «made in USA», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Ален Делон неоднократно выражал свое возмущение политикой Франции и критиковал гомосексуализм.

14 мая во Франции открылся 72-го Каннский кинофестиваль.

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