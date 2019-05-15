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В Ватикане отреставрировали огромный гобелен с «Тайной вечерей»

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Фото: flickr.com/chc67
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Специалисты музеев Ватикана отреставрировали гобелен XVI века, копирующий одну из самых известных работ Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Размер гобелена сопоставим с однокомнатной квартирой, сообщили директор музейного комплекса Барбара Ятта и реставратор Алессандра Родольфо.

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«Это загадочный гобелен … Он никогда не покидал Ватикан и никогда не подвергался такой глубокой реставрации, которая позволила точнее определить как хронологические рамки, так и его принадлежность», — цитирует Ятту «РИА Новости».

Гобелен выполнен на огромном полотне площадью 45 кв. м (девять в длину и пять в ширину). Выполнен он полностью из шелка с золотыми и серебряными нитями. Первые упоминания о гобелене датируются 1533 годом — спустя 14 лет после смерти да Винчи.

Подарил данное произведение папе римскому Клементу VII французский монарх Франциск I.

Согласно экспертизам, создан гобелен на территории современной Бельгии. Его реставрация заняла полтора года. Специалистам удалось «оживить» краски потускневшей со временем картины.

В начале мая ученые выяснили, почему Леонардо да Винчи не закончил «Мону Лизу».

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