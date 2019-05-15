Крылатые львы вернутся на Банковский мост Петербурга

В Санкт-Петербурге фигуры крылатых львов возвращаются на Банковский мост после реставрации. По словам председателя КГИОП Сергея Макарова, срок для проведения этих работ — 40 дней, но делается всё возможное, чтобы завершить их быстрее.

Он выразил надежду, что студенты расположенного рядом Университета экономики и финансов не будут по традиции вкладывать записочки в складки скульптур, так как это приводит к разрушению фигур, передает телеканал «78». На крылатых львов нанесли антивандальное покрытие, однако оно не спасет от механического воздействия.

Банковский мост — пешеходный мост через канал Грибоедова в Центральном районе Петербурга, соединяет Казанский и Спасский острова. Выдающийся памятник мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века. Это один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в городе (наряду с Львиным и Почтамтским мостами).