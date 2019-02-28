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Набережную Лейтенанта Шмидта отремонтируют в Петербурге

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Екатерингофский мост и часть набережной Лейтенанта Шмидта отремонтируют к концу 2019 года в Санкт-Петербурге. Речь идет об участке берега Невы от 13-й до 20-й линий Васильевского острова. 

Согласно условиям двух контрактов на общую сумму около 80 млн рублей, подрядчик к декабрю должен привести в порядок перильное ограждение и фасадный карниз переправы через реку Екатерингофку, покрасить ограждения и пролеты, заменить покрытие проезжей части и тротуаров. Об этом информирует телеканал «78». На набережной Лейтенанта Шмидта к октябрю нужно восстановить гранитные камни облицовки и ступени лестничных маршей. 

Как стало известно в начале февраля, в Санкт-Петербурге планируют отремонтировать набережную реки Смоленки. Стоимость работ оценили в 80 млн рублей. Контракт на проведение работ заключило СПбГБУ «Мостотрест». Подрядчик должен выполнить ремонт на обоих берегах от Наличного моста до моста Кораблестроителей.

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