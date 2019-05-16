Закавказье, которое после распада Советского Союза подверглось серьезным трансформациям, традиционно является регионом стратегических интересов России. На протяжении трех десятилетий он продолжает находиться на стыке конфликта интересов России, США, Ирана, Китая, Турции и стран ЕС. В чем же заключается важность этого региона, и что так заманивает мировые и региональные державы в этот угол земли?

В силу своего географического положения Закавказье имеет хорошие перспективы стать мощным транспортным хабом, способным выступить в качестве альтернативы морскому пути, который связывает азиатский рынок с европейским. Единственная реальная возможность связать Персидский залив, Каспийское и Черное моря — создание и эксплуатация коммуникационных путей государствами Закавказья. Сегодня Россия является единственным государством, которое оказывает ощутимое влияние на региональные процессы и обладает широкими инфраструктурными возможностями для восстановления закавказского транзитного потенциала. При достижении соответствующих соглашений с Ираном у России появится возможность обеспечить перевозку товаров и энергоресурсов из Персидского залива в Европу.

Со стороны ЕС Закавказье рассматривается в качестве «Южного энергетического коридора», через который планируется наладить транспортировку нефти и газа из Центральной Азии, бассейна Каспийского моря и Персидского залива и таким образом в перспективе решить задачу по энергетической диверсификации. Но для этого недостаточно мощностей «Южного газового коридора»: его пропускная способность составляет примерно 10 млрд куб. м в год, а годовое потребление в Европе составляет 450–500 млрд куб. м. Одновременно необходимо учитывать энергетические интересы РФ на европейском рынке, где 40% спроса на природный газ обеспечивает «Газпром», который с помощью реализуемых в настоящее время проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» планирует увеличить свое присутствие. Поэтому Москва естественным образом стремится контролировать пути экспорта природного газа в Европу, в том числе и «Южный газовый коридор».

Необходимо отметить, что страны Закавказья имеют конструктивные и эффективные отношения как с ЕС, так и с РФ. Некоторые проблемы сохраняются на российско-грузинском треке, однако продвижение регионального сотрудничества позволит урегулировать отношения и восстановить диалог двух народов.

Поскольку в Европе продолжает расти спрос на энергоресурсы, можно ожидать быстрого развития указанных проектов. Важно понимать, какой геополитический центр будет контролировать эти коммуникации и, соответственно, получит больше дивидендов.

В сфере энергетических коммуникаций Закавказья ключевое место может и должно занимать образование электроэнергетических коридоров. Речь идет о коридоре «Север–Юг» (Иран, Армения, Грузия, Россия), для реализации которого нужно начать строительство ЛЭП Иран–Армения и Армения–Грузия. Это обеспечит энергетическую безопасность участников проекта и создаст предпосылки для диалога между Россией и Грузией. В этом проекте особое место может занять Армения, которая имеет излишек электроэнергетических мощностей и чья энергосистема основана на принципе стабильного экспорта. Это позволит Еревану выступить в качестве регионального хаба и, используя инфраструктуру Ирана, экспортировать электроэнергию в Ирак и Сирию. Сегодня уже имеется аналогичный опыт совместных проектов между Арменией, ЕС, Ираном и странами Ближнего Востока.

Для России Закавказье является важным регионом для продвижения своих транспортно-логистических интересов, о чем свидетельствует также концессионное управление армянскими железными дорогами, от которого Москва продолжает получать убытки. Это обусловлено тупиковым положением железной дороги Армении. Данную проблему можно решить с помощью образования Закавказского железнодорожного консорциума, который включит в себя абхазскую, армянскую и грузинскую ж/д. Последняя интегрировалась в проект Баку–Тбилиси–Карс, став альтернативой грузоперевозкам между Центральной Азией и Европой, тем самым выпадая из орбиты геополитических интересов России. Однако возвращение на повестку дня проекта международного логистического центра (МЛЦ) на армяно-турецкой границе укрепит позиции Москвы. При отсутствии дипломатических отношений между Арменией и Турцией можно использовать техническое открытие армяно-турецкой ж/д, и данный МЛЦ сможет образовать под контролем Москвы региональный хаб для обслуживания транзитных мультимодальных путей Ближний Восток – Закавказье–Турция–Европа.

Можно с уверенностью утверждать, что сегодня Россия имеет самый удобный момент для инициирования диалога между Арменией, Грузией и Азербайджаном для инвентаризации общих интересов и их практической реализации. При нынешних темпах динамической эволюции и трансформации системы международных отношений сложно предвидеть, какова будет ситуация в мире через несколько лет и в каком положении окажутся геополитические центры в обозримом будущем.

Реализация проекта осложняется наличием неурегулированных конфликтов. Речь идет о неразрешенном нагорно-карабахском конфликте. Россия, играя роль первой скрипки, должна конвертировать свое влияние в укрепление политических и экономических позиций в регионе. Считается, что данный конфликт тормозит развитие региональных проектов, реализация которых возможна только при урегулировании ситуации. Однако это утверждение является заблуждением, так как разрешение данного конфликта должно рассматриваться не в качестве предварительного условия, но в качестве следствия развития данных проектов, в результате чего появится реальная возможность для создания атмосферы доверия и сотрудничества. Более того, если в Закавказье не будет сформирована общая взаимовыгодная региональная повестка, нагорно-карабахский конфликт не удастся урегулировать в обозримом будущем.

Надо осознавать, что сложную проблему долгосрочного развития и поиска общих интересов в Закавказье должны анализировать мозговые центры России и трех закавказских государств. Таким образом будет обеспечена аполитичность данного процесса и будут созданы профессиональные, экспертные и академические методы и инструменты для его реализации.

Автор — кандидат юридических наук, лидер партии «Одна Армения»

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